Спорт

Скандал у ФІФА: Як кухар Нусрет Гекче отримав доступ до Кубка світу

23 Грудня 2022 11:50
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мундіаль

ФІФА розпочало внутрішнє розслідування яким чином кухар на прізвисько Salt Bae потрапив на поле після фіналу та отримав доступ до кубку.

Під час нагородження аргентинців відомий турецький кухар Нусрет Гекче опинився на полі разом із гравцями. Після переможного матчу з французами він чіплявся до футболістів, випрошував у них автографи, і навіть зміг сфотографуватися з трофеєм. При цьому, згідно з регламентом ФІФА, доступ на поле і, тим більше, до кубка дуже обмежений.

За правилами міжнародної федерації футболу до Кубка світу може торкатися лише певне коло осіб (переможці турніру, офіційні особи ФІФА та глави держав).

Ймовірно, що потрапити на поле кухареві допомогли його дружні зв’язки з президентом ФІФА Джанні Інфантіно. Судячи з фотографій у соцмережах Джанні та Нусрет спілкуються досить близько.


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