Кримінал

Шуфричу оголосили підозру в держзраді

15 Вересня 2023 15:02
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сбу, Шуфрич

Служба безпеки України заявляє, що спільно з Державним бюро розслідувань та Офісом генпрокурора зібрала аргументовану доказову базу про антиукраїнську діяльність чинного народного депутата Нестора Шуфрича.

Офіційно повідомляється, що за матеріалами спецслужби прокурори ОГП вручили нардепу повідомлення про підозру за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

“Як свідчать матеріали розслідування, Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завдання якого – координація російської агентури в Україні.

Нагадаємо, що Сівкович втік до Москви у 2014 році і створив “кротоферму” для підривної діяльності проти нашої держави. Саме він курував колишнього начальника Управління СБУ в АРК Крим Олега Кулініча, якого підозрюють у державній зраді і якого затримував особисто голова Служби безпеки Василь Малюк.

Одним із основних завдань Шуфрича була підривна діяльність в інформаційній сфері. Він систематично поширював наративи Кремля про те, що українська держава – нібито штучне утворення, що в України та Росії єдина історія і що українці та росіяни – нібито “один народ”. Таким чином Шуфрич намагався розвинути проросійські настрої в українському суспільстві”, – повідомили в СБУ.

наразі за місцями проживання нардепа та у його близького оточення здійснюється 45 обшуків.

Досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає до 15 років тюрми.


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