Штраф за порушення правил військового обліку можна буде сплатит у “Резерв+”

Штрафи за порушення правил військового обліку можна буде сплачувати онлайн через застосунок “Резерв+”, без необхідності відвідувати територіальні центри комплектування.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону.

За її словами, така можливість з’явиться завдяки законопроєкту №12093, який спрощує процеси та усуває бюрократичні перешкоди.

Нововведення дозволить оплачувати штрафи у кілька кліків, а також отримувати знижку 50%, аналогічно до штрафів за порушення ПДР.

“Ви робите це в декілька кліків прямо у своєму застосунку”, – пояснила Черногоренко, додавши, що після сплати штрафу можна буде одразу оновити свої дані в реєстрі.

Крім того, система працюватиме і для українців, які перебувають за кордоном. Вони також зможуть оновити інформацію про себе та сплатити штраф дистанційно.