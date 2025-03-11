Суспільство

Штраф за порушення правил військового обліку можна буде сплатит у “Резерв+”
11 Березня 2025 18:19
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Додаток "Резерв+" / Фото: Головне в Україні
Додаток "Резерв+" / Фото: Головне в Україні

Штрафи за порушення правил військового обліку можна буде сплачувати онлайн через застосунок “Резерв+”, без необхідності відвідувати територіальні центри комплектування.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону.

За її словами, така можливість з’явиться завдяки законопроєкту №12093, який спрощує процеси та усуває бюрократичні перешкоди.

Нововведення дозволить оплачувати штрафи у кілька кліків, а також отримувати знижку 50%, аналогічно до штрафів за порушення ПДР.

“Ви робите це в декілька кліків прямо у своєму застосунку”, – пояснила Черногоренко, додавши, що після сплати штрафу можна буде одразу оновити свої дані в реєстрі.

Крім того, система працюватиме і для українців, які перебувають за кордоном. Вони також зможуть оновити інформацію про себе та сплатити штраф дистанційно.


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