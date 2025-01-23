Кримінал

Сховали вибухівку у м’яку іграшку: у Житомирі намагалися підірвати наряд поліції
23 Січня 2025 10:19
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СБУ та Нацполіція затримали у Житомирі агентів РФ / Фото: СБУ
СБУ та Нацполіція затримали у Житомирі агентів РФ / Фото: СБУ

Служба безпеки України та Національна поліція зірвали спробу російських спецслужб здійснити теракт у Житомирі.

Про це повідомили у прес-центрі СБУ.

Затримано двох агентів РФ, які готували підрив наряду поліції, що мав виїхати за фейковим викликом на лінію 102.

Зловмисники орендували квартиру в обласному центрі та встановили два саморобні вибухові пристрої. Один із пристроїв був схований у м’якій іграшці, інший — підключений до мобільного телефону, камера якого знімала вхід до помешкання.

“За допомогою віддаленого доступу до цього гаджета ворог планував активувати обидва СВП, коли до приміщення через відкриті двері зайдуть поліцейські. До цього часу агенти мали покинути орендовану квартиру і сховатися в готельному номері для отримання подальших вказівок від свого російського куратора”, – йдеться у повідомленні.

Вибухівка схована в м’якій іграшці / Фото: СБУ

Правоохоронці спрацювали на випередження та затримали злочинців у готелі.

Затримані — двоє молодиків з Дніпропетровщини, яких завербував ворог через Телеграм-канали. Після прибуття до Житомира вони отримали інструкції та геолокацію для здійснення теракту. Вибухові пристрої були начинені камінням для підсилення уражаючої дії.

Зловмисники наразі перебувають під вартою. Їм повідомлено підозру у замаху на теракт, і їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.


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