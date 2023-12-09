Шольц: Німеччина має бути готова збільшити допомогу Україні

Канцлер ФРН Олаф Шольц закликав виявляти витримку у питанні надання допомоги Україні Німеччиною. “Ця війна, очевидно, так швидко не закінчиться. Тому важливо, щоб ми могли тривалий час робити те, що необхідно, а саме – продовжувати надавати підтримку Україні в її оборонній боротьбі”, – заявив він на з’їзді Соціал-демократичної партії Німеччини у Берліні.

За словами Шольца, на які посилається DW, Росія, напавши на Україну у 2022 році, повністю зруйнувала порозуміння щодо миру та безпеки в Європі. “Необхідна ясність, що кордони в Європі вже не можуть пересуватися силою”, – зазначив глава уряду Німеччини.

При цьому канцлер зазначив, що Німеччина має бути готова збільшити допомогу Україні, “коли інші починають вагатися”. Шольц, мабуть, мав на увазі неясну політичну ситуацію в США напередодні президентських виборів, що відбудуться у 2024 році, через яку виділення нового великого пакету допомоги Києву опинилося під загрозою.

Тим не менш, Шольц з усією ясністю висловив готовність і надалі надавати допомогу Україні у військовій сфері. Президент Росії Володимир Путін не може розраховувати на те, що наша підтримка ослабне, наголосив соціал-демократ.

Шольц також вказав на економічні наслідки російського імперіалізму для Німеччини та інших країн. “Ми знаємо, що є наслідки, які торкаються і нас”, – зазначив він, маючи на увазі зростання цін, зокрема, на енергію. При цьому канцлер висловив упевненість у тому, що його уряду все ж таки вдалося забезпечити хороше енергопостачання країни, нехай це й було пов’язано з високими фінансовими витратами.