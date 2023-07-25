Шмигаль повідомив про відновлення до 60% пошкоджених електромереж

В Україні під час підготовки до зими вже здійснили близько 60% запланованих робіт із відновлення електромереж, пошкоджених під час масованих атак РФ.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабінету міністрів.

“Продовжуємо кампанію з відбудови енергетики. Національна компанія “Укренерго” виконала близько 60% запланованих робіт із відновлення мереж. Рухаємося чітко в межах графіків”, — сказав він.

У підсумку, за словами прем’єра, планується додати в енергосистему 1,7 ГВт потужності.

“Від початку року відремонтовано 14,5 тис. км повітряних ліній, низку підстанцій та електрообладнання. Забезпечується посилений захист для енергооб’єктів. Одночасно ведуться роботи з підготовки до зими теплоенергетики. Ремонти ТЕЦ, котелень, ТЕС відбуваються в плановому режимі”, — сказав Шмигаль.