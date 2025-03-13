Щонайменше п’ятеро вбитих: Лубінець відреагував на відео розстрілу українських полонених

Росіяни опублікували кадри розстрілу беззбройних українських військових, які потрапили до них у полон. Черговий воєнний злочин, ймовірно, стався на Курщині у селі Козача Локня. Щонайменше п’ятеро вбитих.

Про це Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець написав у Telegram.

“На оприлюдненому відео видно щонайменше п’ятеро ймовірно вбитих військовополонених. Ми вкотре бачимо цинічну зневагу до міжнародного гуманітарного права зі сторони армії РФ”, – написав омбудсман.

Направлено листи до ООН та МКЧХ для фіксації воєнного злочину РФ.