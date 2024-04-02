Суспільство

Щоб  запобігти арешту активів у Нью-Йорку Трамп вніс заставу у розмірі $175 мільйонів

2 Квітня 2024 07:51
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трамп
Дональд Трамп / Getty Images

Щоб влада штату Нью-Йорк не арештувала його активи, колишній президент США Дональд Трамп вніс заставу у розмірі $175 млн, в тому числі нерухомість на Мангетені.

Про це пише в понеділок The Washington Post.

«Внесення застави експрезидентом було необхідним, щоби генеральний прокурор штату Нью-Йорк Летиція Джеймс не ініціювала юридичних заходів щодо відчуження його власності»,- зазначається в публікації.

Внесення застави відбулось за рішенням апеляційного суду, який минулого тижня зменшив її до $175 млн. У разі програшу Трампом апеляції, він повинен буде виплатити штраф у понад $450 млн.


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