Щоб  запобігти арешту активів у Нью-Йорку Трамп вніс заставу у розмірі $175 мільйонів

Щоб влада штату Нью-Йорк не арештувала його активи, колишній президент США Дональд Трамп вніс заставу у розмірі $175 млн, в тому числі нерухомість на Мангетені.

Про це пише в понеділок The Washington Post.

«Внесення застави експрезидентом було необхідним, щоби генеральний прокурор штату Нью-Йорк Летиція Джеймс не ініціювала юридичних заходів щодо відчуження його власності»,- зазначається в публікації.

Внесення застави відбулось за рішенням апеляційного суду, який минулого тижня зменшив її до $175 млн. У разі програшу Трампом апеляції, він повинен буде виплатити штраф у понад $450 млн.