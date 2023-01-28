Щоб війна не ставала ближчою: Шольц пояснив, чому допомагає Україні

Олаф Шольц випустив відеозвернення, в якому розповів про політичний курс Берліна щодо Росії та війни в Україні.

Канцлер Німеччини наголосив, що він враховує не лише необхідність підтримки нашої держави, а й міркування безпеки його країни, пише Wall Street Journal.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц публічно опирався закликам з України та з інших країн дозволити поставку танків Leopard німецького виробництва, які всюдисущі в арміях Організації Північноатлантичного договору, але потребують схвалення Берліна для експорту.

Проте, за лаштунками він відіграв ключову роль у знятті самовільно встановленого трансатлантичного табу проти відправлення танків західного виробництва в Україну , переконавши президента США приєднатися до цих зусиль.

“Німеччина робить найбільше”, — сказав пан Шольц в інтерв’ю після оприлюднення угоди в середу. За його словами, його країна зараз є другою після США найбільшою військовою підтримкою України та надає значну гуманітарну допомогу, одночасно розміщуючи понад мільйон українських біженців.

За словами Шольца, пріоритетом уряду залишається безпека Німеччини.

“Наша мета зрозуміла – у Росії не повинно вийти розширити кордони застосуванням сили. Це єдиний принцип, який може забезпечити безпеку для Європи та Німеччини в таких небезпечних обставинах”, – заявив канцлер.

Він також додав, що німці хочуть “миру в Європі й щоб війна не ставала ближчою”.