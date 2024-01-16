Що таке ПРРО та кому він потрібен

Із 1 жовтня 2023 року в Україні скасували пільгу, згідно якої податкова не штрафувала підприємців за роботу без кас. Тому вибір стаціонарної або програмної каси – знов актуальне питання для бізнесу. Що таке ПРРО, чим він відрізняється від РРО та які має переваги – читайте в цій статті.

Що таке програмний РРО

Фізичні особи-підприємці (ФОП) на спрощеній системі сплати податків, а також ФОП та юридичні особи на загальній системі оподаткування, які приймають оплати від клієнтів, обов’язково мають видавати фіскальні чеки.

За законодавством українські підприємці мають змогу обирати інструмент для фіскалізації чеків. Це може бути як стаціонарна каса (РРО), так і її програмний аналог (ПРРО).

Програмний реєстратор розрахункових операцій – це спеціальна програма, яка фіскалізує чеки. Встановлюється така програма на комп’ютер, мобільний телефон чи планшет.

Працює ПРРО аналогічно звичайній касі:

Касир відкриває зміну, приймає оплати та формує електронні чеки. Програма, в свою чергу, надсилає сформовані чеки на сервер податкової, де їм надається фіскальний номер. Тобто обмін інформацією між ПРРО й податковою – автоматичний. ПРРО отримує чек із фіскальним номером. Касир роздруковує чек або надсилає його клієнтові в електронному вигляді.

Сьогодні на ринку представлено багато варіантів програмних кас для різних бізнес-потреб. Прикладом сучасного інноваційного ПРРО для ФОПів є каса від Checkbox. Чому Checkbox – це оптимальне рішення для підприємців, які прагнуть автоматизувати та максимально спростити процес фіскалізації чеків – розповідаємо далі.

Переваги використання ПРРО для бізнесу

Сучасний бізнес активно відмовляється від громіздких апаратних кас та переходить на їхні програмні аналоги. Підприємці обирають програмний РРО від Checkbox.ua, адже він надає низку важливих переваг:

Економність . Сheckbox надає програмне рішення, яке дозволяє підприємцям відмовитись від придбання касового апарату. Немає касового апарату – немає витрат на його щомісячне обслуговування, регулярний ремонт та заміну. Все, на що доведеться витрачатись бізнесу – це на щомісячну абонплату, яка складає 178,8 грн. Навіть оновлюється така програмна каса безкоштовно.

. Сheckbox надає програмне рішення, яке дозволяє підприємцям відмовитись від придбання касового апарату. Немає касового апарату – немає витрат на його щомісячне обслуговування, регулярний ремонт та заміну. Все, на що доведеться витрачатись бізнесу – це на щомісячну абонплату, яка складає 178,8 грн. Навіть оновлюється така програмна каса безкоштовно. Гнучкість . ПРРО Checkbox максимально адаптивний та кастомізований. Він надає підприємствам можливість пристосовувати програму під свої потреби, інтегрувати через АРІ в інші системи автоматизації підприємницької роботи, завдяки чому каса спрощує рутинні бізнес-процеси.

. ПРРО Checkbox максимально адаптивний та кастомізований. Він надає підприємствам можливість пристосовувати програму під свої потреби, інтегрувати через АРІ в інші системи автоматизації підприємницької роботи, завдяки чому каса спрощує рутинні бізнес-процеси. Надійність . Програмна каса Checkbox працює навіть за відсутності світла чи інтернет-зв’язку. В офлайн-режимі система генерує чеки за оплатами, які після під’єднання до мережі автоматично синхронізує із сервером ДПС.

. Програмна каса Checkbox працює навіть за відсутності світла чи інтернет-зв’язку. В офлайн-режимі система генерує чеки за оплатами, які після під’єднання до мережі автоматично синхронізує із сервером ДПС. Автоматизація . ПРРО автоматизує процеси обліку та зберігає дані в електронному вигляді. Автоматичний обмін інформацією програмного РРО із податковою суттєво спрощує роботу бухгалтерії та ведення бізнесу.

. ПРРО автоматизує процеси обліку та зберігає дані в електронному вигляді. Автоматичний обмін інформацією програмного РРО із податковою суттєво спрощує роботу бухгалтерії та ведення бізнесу. Мобільність. Підприємці можуть використовувати ПРРО на різних пристроях: комп’ютерах, ноутбуках, планшетах чи навіть смартфонах. Це суттєво полегшує ведення обліку та операцій в режимі реального часу, а також допомагає покращувати клієнтський сервіс.

Використання ПРРО є важливим кроком у напрямку оптимізації бізнес-процесів. Завдяки програмній касі Checkbox підприємці можуть зосередитися на розвитку своєї справи й забути про бюрократичну тяганину.