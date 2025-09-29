Шалені перегони в Канзасі: пілот NASCAR проїхав по стіні на швидкості 320 км/год (відео)

Під час другого етапу другого раунду плей-офф NASCAR Cup Series в Канзасі стався інцидент за участю гонщика Зейна Сміта. Автомобіль пілота проїхав кілька сотень метрів по стіні на швидкості 320 км/год.

Про це повідомляє Fox Sports.

На останніх колах перегонів пілот Хантер Нечек спровокував зіткнення з автомобілем Сміта, через що машина останнього налетіла на відбійник, проїхала по стіні і перекинулася.

“Без сумніву, це була божевільна гонка. Немечек просто розбив мене. Він просто проїхав крізь мене, а потім я проїхав по стіні”, — розповів Сміт.

У результаті інциденту гонщик не постраждав. Заїзд був зупинений на дев’ять хвилин, щоб команда безпеки NASCAR змогла дістати Сміта з машини і переконатися, що з ним все в порядку.

Zane Smith exited the vehicle under his own power after this incident late at @kansasspeedway. pic.twitter.com/vbF4OXvROl — NASCAR (@NASCAR) September 28, 2025

Після гонки офіційні представники NASCAR та команда Front Row Motorsports оглядали автомобіль. NASCAR дозволила команді забрати машину в майстерню, а пізніше інженери ліги ще раз перевірять її, щоб переконатися, що всі системи спрацювали належним чином.

“Це дуже прикро. Перед тим, як викинули жовтий прапор, ми мали шанс завершити день у топ-10. Більшу частину гонки ми трималися всередині десятки, і шкода, що все закінчилося саме так”, — зазначив Сміт

Він подякував своїй команді за чудову підготовку автомобіля, особливо для перегонів на півторамильній трасі.

26-річний Зейн Сміт, який проводить свій другий рік у Кубковій серії NASCAR, наразі посідає 27-ме місце у загальному заліку.