Семеро загиблих та 11 постраждалих: наслідки російських ударів по Одесі

16 квітня російські військові здійснили по Одесі кілька хвиль атак ракетами та ударними БпЛА. Внаслідок обстрілу загинули семеро людей, ще 11 дістали поранення.

Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак.

Пошкоджено об’єкти інфраструктури та житловий будинок у Хаджибейському районі, у кількох будівлях вибито понад 300 вікон.

“Кількість загиблих від нічної російської атаки зросла до 7. Ще 11 людей постраждали, їм надається вся необхідна медична допомога”, – йдеться в повідомленні.

Також зафіксовано пошкодження в одному з парків Приморського району.

На місцях ударів триває ліквідації наслідків, розгорнуто оперативний штаб.