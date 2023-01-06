Техно

Найближчим часом Україна отримає близько 5 тис. терміналів Starlink, – Федоров

6 Січня 2023 19:48
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Starlink

Найближчим часом партнери передадуть Україні близько 5 тис. терміналів Starlink, більшість з яких передадуть військовим.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в етері телемарафону.

Він зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну завезли 25 тис. старлінків. Більшість з них передали військовим, медикам, енергетикам і державним установам.

Уже ввезені термінали та ще 4-5 тис. тих, що прибудуть найближчим часом, Україна закупила завдяки донорській допомозі інших держав, з якими спершу ведеться комунікація і які після цього укладають між собою угоди. Так, наприклад, майже 20 тис. закупила Польща, яка планує передати ще 8 тис. терміналів.

Також Федоров розповів, що зараз веде комунікацію з Ілоном Маском. Разом вони працюють над тим, щоб компанія SpaceX могла логістично забезпечити таку велику кількість терміналів, оскільки наразі у світі спостерігається їх дефіцит.

Крім того, за словами Федорова, Мінцифра отримує “спецціну” на Starlink, яка є нижчою, ніж для приватних користувачів. Також за кожну партію терміналів абонплата сплачується на 3-6-9 місяців уперед.

“Безкоштовно ми нічого не отримуємо”, – наголосив Федоров.


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