Суспільство

СБУ затримала жителя Миколаївщини, який пропонував місцевим співпрацювати з РФ

2 Лютого 2024 11:43
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сбу, миколаїв
Затриманий зловмисник / СБУ

Жителю Снігурівщини, який добровільно погодився співпрацювати з російськими окупантами та закликав до цього інших, повідомили про підозру.

Про це пише пресцентр СБУ.

Повідомляється, що мешканець після захоплення Снігурівщини надавав окупантам допомогу, перевіряючи місцевих жителів, які намагалися виїхати на підконтрольну Україні територію.

Чергуючи на російських блокпостах він зупиняв автомобілі українців та відбирав у них мобільні телефони, паспорти та інші документи “для перевірки”. Потім виводив людей з автівок і пропонував їм залишитись на окупованій частині регіону та співпрацювати з окупантами.

“Однак під час звільнення Снігурівки російські окупанти покинули свого поплічника у місті і не взяли його з собою, коли тікали на лівобережжя Херсонщини. Тривалий час зловмисник переховувався від правосуддя на території регіону. Для цього намагався бути “непомітним” та періодично змінював адреси проживання”, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали чоловіка та повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми.


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