СБУ затримала ворожу інформаторку, яка «наводила» російські ракети по школах та електропідстанціях

Служба безпеки викрила ще одну учасницю інформаторської мережі РФ, яка діяла у прифронтових районах сходу України.
У попередні місяці СБУ затримала чотирьох її спільників на спробах передачі російським окупантам розвідданих про базування Сил оборони на Бахмутському і Краматорському напрямках.
Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив їм покарання до 8 років ув’язнення.
Наразі співробітники Служби безпеки затримали ворожу інформаторку, яка не тільки переховувалась від правосуддя, але й продовжувала розвідувально-підривну діяльність проти України.
Зловмисниця приховано збирала інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ в районі Добропілля на Донеччині.
Крім того, вона передавала рашистам координати місцевих шкіл та об’єктів критичної інфраструктури, у тому числі енергогенеруючих підприємств.
Одержану розвідінформацію російські загарбники використовували для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по українських населених пунктах.
Як свідчать матеріали слідства, зловмисниця передавала закриті відомості своїй знайомій через анонімні месенджери.
Потім розвіддані надходили до штабу 1-го армійського корпусу Південного військового округу ЗС РФ.
Суд обрав їй міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.