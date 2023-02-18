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СБУ затримала ворожу інформаторку, яка «наводила» російські ракети по школах та електропідстанціях

18 Лютого 2023 17:43
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сбу

Служба безпеки викрила ще одну учасницю інформаторської мережі РФ, яка діяла у прифронтових районах сходу України.

У попередні місяці СБУ затримала чотирьох її спільників на спробах передачі російським окупантам розвідданих про базування Сил оборони на Бахмутському і Краматорському напрямках.

Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив їм покарання до 8 років ув’язнення.

Наразі співробітники Служби безпеки затримали ворожу інформаторку, яка не тільки переховувалась від правосуддя, але й продовжувала розвідувально-підривну діяльність проти України.

Зловмисниця приховано збирала інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ в районі Добропілля на Донеччині.

Крім того, вона передавала рашистам координати місцевих шкіл та об’єктів критичної інфраструктури, у тому числі енергогенеруючих підприємств.

Одержану розвідінформацію російські загарбники використовували для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по українських населених пунктах.

Як свідчать матеріали слідства, зловмисниця передавала закриті відомості своїй знайомій через анонімні месенджери.

Потім розвіддані надходили до штабу 1-го армійського корпусу Південного військового округу ЗС РФ.

Суд обрав їй міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.


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