Кримінал

СБУ затримала “крота” фсб, який влаштувався до Запорізької ОВА

3 Листопада 2023 10:10
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сбу

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Запоріжжі ще одного інформатора фсб. Для виконання ворожих завдань фігурант у жовтні цього року влаштувався до обласної військової адміністрації.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“Перебуваючи на посаді головного спеціаліста відділу кібербезпеки ОВА, він намагався приховано отримати секретну інформацію про дислокацію ЗСУ та оборонні закупівлі на території регіону.

Щоб одержати таємні відомості, російський «кріт» намагався використати свій доступ до серверів держустанови”, – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, ворожим інформатором виявився мешканець Запоріжжя, інженер-радіотехнік за освітою. До влаштування в обласну військову адміністрацію він працював на одному з місцевих підприємств, яке здійснює техобслуговування військової техніки Сил оборони.

Встановлено, що у вересні цього року він з власної ініціативи запропонував окупантам свою “допомогу” у війні проти України.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами підривної діяльності на користь рф.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.


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