СБУ затримала чоловіка, який охороняв російську катівню окупованого Херсона

Під час окупації міста чоловік став на бік ворога та охороняв російську катівню.

Про це повідомляє СБУ.

Відповідно до інформації слідства, 59-річний чоловік на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну працював інженером-електромеханіком на місцевому підприємстві. Після захоплення Херсона російськими загарбниками фігурант за власним бажанням вступив до “адміністрації” в’язниці РФ, що працювала у тоді захопленій виправній колонії міста.

Мешканець Херсона обійняв посаду “молодшого інспектора відділу нагляду та безпеки” у псевдоустанові окупантів.

Зазначено, що фігурант охороняв російські камери, де ворог тримав учасників руху опору в регіоні.

“У застінках рашисти катували українських патріотів і намагалися вибити з них згоду на співпрацю з агресором”, – додають у Службі безпеки.

Під час того, як ЗСУ звільняли Херсон, чоловік спалив посвідчення тюремного наглядача, і з метою замести сліди переїхав у орендовану квартиру. Таким чином він планував переховуватися до січня 2025 року, коли йому виповниться 60 років, щоб потім виїхати за кордон як переселенець з півдня держави. Проте Служба безпеки затримала його в тимчасовому помешканні.

У ході обшуків у фігуранта виявили мобільний телефон з доказами злочинних дій та формений одяг зразка РФ, який він отримав від загарбників.

“Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території)”, – розповідають у СБУ.

Зараз чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.