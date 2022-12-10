Суспільство

СБУ викрила диякона УПЦ, який агітував за «приєднання» Запоріжжя до РФ

10 Грудня 2022 15:52
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сбу, церква

Служба безпеки викрила ще одного ворожого поплічника в результаті контрдиверсійних заходів у прифронтових районах півдня України.

Зловмисником виявився диякон однієї з церков Запорізької єпархії УПЦ (МП), який публічно схвалював проведення незаконного референдуму щодо «приєднання» регіону до складу РФ.

Для цього активував профіль у забороненій соцмережі «Вконтакте» і від свого імені «репостив» заклики прокремлівських блогерів на підтримку фейкового плебісциту.

Коментуючи російські публікації, він агітував людей прийти на «виборчі дільниці» і «проголосувати» на користь країни-агресора. Крім цього, у своїх «дописах» він заперечував існування українського народу, його мови і культури.

Також клірик ставив під сумнів державний суверенітет і територіальну цілісність України у міжнародно визнаних кордонах.

Матеріали для деструктивного контенту брав з пропагандистських пабліків російської соцмережі, у тому числі «русская весна».

Ініційована СБУ незалежна експертиза опублікованих матеріалів підтвердила підривну діяльність фігуранта. Під час обшуків за місцем його проживання правоохоронці виявили комп’ютерну техніку з доказами злочинів.

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.


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