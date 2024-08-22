СБУ спільно з ССО вдарили по аеродрому “Маринівка” у Волгоградській області вночі 22 серпня

22 серпня СБУ спільно та ССО вдарили по військовому аеродрому “Маринівка” у Волгоградській області РФ, внаслідок чого було уражено склади з КАБами та паливом.

Про це повідомляє “Суспільне” із посиланням на власні джерела у спецслужбі.

Зазначається, що ворог активно використовує військовий аеродром “Маринівка” для бомбардувань лінії фронту в Україні.

“За словами джерела, місцеві росіяни наразі кажуть, що після атаки українських дронів їхній військовий аеродром виглядає як кадри з фільму апокаліпсиса”, – йдеться у повідомленні.

У джерелах кажуть, що на аеродромі всю ніч та ранок вибухали склади з авіаційними КАБами, боєкомплектом та паливо-мастильними матеріалами.

“СБУ з хірургічною точністю працює по аеродромах, з яких ворог атакує Україну. Кожна така реалізація знижує перевагу росіян в повітрі та значно обмежує їхні авіаційні спроможності”, – заявили у джерелі.

Про атаку на військовий аеродром повідомляють Telegram-канали Astra, BAZA та Mash із посиланням на власні джерела або місцевих жителів.

Так, жителі міста Калач-на-Дону Волгоградської області заявили про звуки вибухів. Російські ЗМІ припускають, що за 20 км від населеного пункту безпілотники атакували військовий аеродром “Маринівка”.

Зазначається, що близько 03:30 місцеві жителі почули до 12 вибухів у районі об’єкта. Попередньо, російська ППО уразила щонайменше 2 безпілотники – один з них був знищений за кілька кілометрів від аеродрому, а уламки другого впали на технічну будівлю неподалік, внаслідок чого вона спалахнула.

Натомість російська влада офіційно не коментувала ситуацію.

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявив, що російська ППО нібито відбила атаку БПЛА у районі Маринівки.

Проте, за словами Бочарова, внаслідок падіння дронів виникла пожежа на території об’єкта міністерства оборони Росії.

Натомість російське міноборони повідомляє, що російські сили ППО вночі збили або перехопили 28 БПЛА:

13 над Волгоградською областю,

7 над Ростовською областю,

4 над Білгородською областю,

2 над Воронезькою областю,

1 над Брянською областю,

1 над Курською областю.

Прессекретар Росавіації заявив, що цивільний аеропорт у Волгограді тимчасово не приймає і не відправляє літаки. Причина – безпековий аспект.