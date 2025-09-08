СБУ розкрила подробиці справи “крота” у лавах НАБУ

Служба безпеки України встановила, що затриманий у липні співробітник Центрального апарату НАБУ, який працював у закритому підрозділі “Д-2”, входив до масштабної агентурної мережі ворога. Окрім співробітника НАБУ до агентурної мережі входило ще троє осіб. Усі агенти мали допуск до державної таємниці та документів з обмеженим доступом.

Про це повідомили в СБУ.

За матеріалами справи, агентів курував співробітник 1 служби департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ РФ Ігор Єгоров. Він почав формувати свою агентурну мережу ще з 2009 року, коли неодноразово відвідував Україну в рамках міжвідомчої взаємодії між спецслужбами двох країн.

“Першим із поплічників Єгорова, якого СБУ затримала у 2020 році, був генерал-майор Служби безпеки Валерій Шайтанов. Тоді, за вказівкою Єгорова, Шайтанов планував низку терактів на території України, а також вбивство відомого військового добровольця, збирав і передавав до РФ відомості про проведення таємних операцій в районі АТО тощо”, – розповіли в СБУ.

Після затримання генерал-майора СБУ встановила ще одного агента Єгорова – Дмитра Іванцова, колишнього заступника керівника охорони Януковича, який у лютому 2014 року допомагав президенту-втікачу перебратися до Росії, а сам залишився у Криму та доєднався до окупантів. Наразі Іванцов переховується на тимчасово окупованому півострові і є резидентом ФСБ. Тобто серед його завдань – координація підривної діяльності інших агентів РФ в Україні.

“Попри великий арсенал конспіративних заходів, які використовувала агентурна мережа Єгорова-Іванцова, у 2024 році СБУ викрила ще одного учасника їхнього осередку. Ним виявився військовослужбовець Національної гвардії. Встановлено, що цей фігурант декілька років передавав Іванцову дані щодо українських активістів, високопосадовців, військовополонених, інформацію щодо наслідків обстрілів на території України тощо”, – повідомляє СБУ.

За даними Служби безпеки, ще один агент Єгорова-Іванцова – ексспівробітник МВС, який на час затримання виявився співробітником НАБУ. За матеріалами справи, цей посадовець Бюро був завербований ворогом ще у 2012 році.

“Надавати Іванцову потрібну інформацію він продовжив і після 2014 року, коли поплічник Януковича відкрито перейшов на бік ворога. Це підтверджується, зокрема, законспірованим листуванням, яке фігуранти відновили буквально через три дні після фейкового референдуму про “приєднання” Криму до РФ”, – зазначили у Службі безпеки.

Чинному співробітнику НАБУ інкримінується, що він здійснив понад 60 епізодів передачі інформації з обмеженим доступом колишньому заступнику керівника охорони Януковича. Також “кріт” збирав для ФСБ установчі дані українських силовиків та інших громадян, проти яких ворог планував вербувальні заходи та спеціальні інформаційні операції. Щоб отримати персональну інформацію про потенційні “цілі”, фігурант використовував закриті бази даних правоохоронних органів України.

У затриманого вилучено телефон і комп’ютерну техніку, які він використовував для контактів з куратором. Зловмиснику повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї).

Суд обрав підозрюваному міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.