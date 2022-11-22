Кримінал

СБУ прийшла з обшуками в офіс компанії VS Energy, якою володіють росіяни

22 Листопада 2022 14:20
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сбу

Служба безпеки України прийшла з обшуком у компанію VS Energy, якій в Україні належить низка обласних енергопостачальних компаній: “Кіровоград -“, “Чернівці-“, “Житомир-“, “Рівне -” і “Херсонобленерго”, повідомило агентству “Інтерфакс-Україна” інформоване джерело в правоохоронних органах.

За словами співрозмовника, слідство перевіряє інформацію про те, що реальними бенефіціарами цієї групи є російські олігархи Євген Гінер, Михайло Воєводін і Олександр Бабаков.

“Олігархи вже перебувають під санкціями, тому СБУ має повне право прийти туди з обшуками”, – сказало джерело.

Наразі офіційно бенефіціарами групи значаться громадяни Латвії Віліс Дамбінс, Артурс Альтбергс, Валтс Вігантс, а також громадяни Німеччини Олег Сізерман і Марина Ярославська.


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