Кримінал

СБУ провела обшуки у комуністів та “Русі єдиної” у Києві, Дніпрі і Кривому Розі

14 Грудня 2022 14:48
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сбу

Служба безпеки провела обшуки в офісах та помешканнях представників заборонених Комуністичної партії та політичної партії «Русь єдина» у межах контрдиверсійних заходів у Києві, Дніпрі і Кривому Розі.

У результаті слідчо-оперативних дій знайдено зброю, георгіївські стрічки і прапори країни-агресора.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Крім того, виявлено склади з прокремлівською літературою, агітаційними листівками із символікою тоталітарного режиму срср і «методички» російських пропагандистів.

У них рашисти закликають до підтримки окупаційних угруповань рф і надають «рекомендації» щодо насильницького захоплення влади в Україні.

“За оперативною інформацією, функціонери КПУ планували використати весь «арсенал» пропагандистських засобів для проведення агітаційно-масових заходів на підтримку ворога у разі захоплення Києва і Дніпропетровщини”, – йдеться у повідомленні.

Вилучені матеріали направлено на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій.


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