СБУ повторно уразили нафтоперекачувальну станцію “Андреаполь”, – ЗМІ

Служба безпеки України знову уразила нафтоперекачувальну станцію “Андреаполь” у Росії, яка є частиною Балтійської трубопровідної системи-2.

Внаслідок атаки безпілотниками перекачування нафти тимчасово зупинилось. Також загорівся склад котельного обладнання та закритий розподільний пристрій, повідомляє “Суспільне” з посиланням на джерела в СБУ.

“Кожен день простою цієї нафтоперекачувальної станції приносить Росії десятки мільйонів доларів збитків, адже вона є частиною трубопроводу, яким нафта постачається в термінал “Усть-Луга” на Балтійському морі. Дронові санкції СБУ проти російського нафтового комплексу триватимуть і надалі” — йдеться у повідомленні.

Це вже друга атака СБУ на нафтоперекачувальну станцію “Андреаполь”. Перша сталася 29 січня, коли атака призвела до пошкодження фільтраційного майданчика та розливу нафтопродуктів.