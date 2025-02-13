Суспільство

СБУ повторно уразили нафтоперекачувальну станцію “Андреаполь”, – ЗМІ
13 Лютого 2025 17:36
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Нафтоперекачувальна станція "Андреаполь" / Суспільне
Нафтоперекачувальна станція "Андреаполь" / Суспільне

Служба безпеки України знову уразила нафтоперекачувальну станцію “Андреаполь” у Росії, яка є частиною Балтійської трубопровідної системи-2.

Внаслідок атаки безпілотниками перекачування нафти тимчасово зупинилось. Також загорівся склад котельного обладнання та закритий розподільний пристрій, повідомляє “Суспільне” з посиланням на джерела в СБУ.

“Кожен день простою цієї нафтоперекачувальної станції приносить Росії десятки мільйонів доларів збитків, адже вона є частиною трубопроводу, яким нафта постачається в термінал “Усть-Луга” на Балтійському морі. Дронові санкції СБУ проти російського нафтового комплексу триватимуть і надалі” — йдеться у повідомленні.

Це вже друга атака СБУ на нафтоперекачувальну станцію “Андреаполь”. Перша сталася 29 січня, коли атака призвела до пошкодження фільтраційного майданчика та розливу нафтопродуктів.


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