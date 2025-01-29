Українські дрони атакували нафтоперекачувальну станцію та ракетний арсенал у Росії

Вночі 29 січня українські дрони атакували російську нафтоперекачувальну станцію “Андреаполь” і 23-й ракетний арсенал у Тверській області.

Операцію провели Сили спеціальних операцій ЗСУ та Служба безпеки України, повідомляє LB.ua.

На “Андреаполі” пошкоджено фільтраційний насосний майданчик, цистерни з присадками, стався розлив нафтопродуктів і пожежа. Росіянам навіть довелося зупиняти магістральний трубопровід, яким нафта постачається до терміналу “Усть-Луга” в Ленінградській області.

“СБУ спільно із Силами оборони продовжує відпрацювання по військовим та логістичним об’єктам на території ворога, зменшуючи його спроможності вести війну проти України. Дронові санкції демонструють свою ефективність. Їхнє застосування триватиме й надалі”, – повідомило джерело видання в СБУ.