СБУ повідомила Табачнику про підозру у державній зраді

Слідчі Служби безпеки зібрали доказову базу щодо вчинення злочинів проти основ національної безпеки України колишнім міністром освіти та науки Дмитром Табачником. Він ще з 2014 року переховується від українського правосуддя у тимчасово окупованому Криму.

Слідство встановило, що ексрегіонал після широкомасштабного вторгнення рф активно «консультує» керівників російських окупаційних адміністрацій Херсонської та Запорізької областей.

У розпорядженні СБУ є докази його тісної співпраці з ворожими спецслужбами. Зокрема, мова іде про «доповідні записки» з детальними звітами щодо «виконаних завдань».

Серед іншого, мова йде про підготовлений Табачником проект доповідної записки на заступника голови уряду рф марата хуснулліна. У ньому, від імені гауляйтерів тимчасово окупованої Херсонщини та Запоріжжя, він просить рашистів забезпечити цілодобову озброєну охорону «виборчих дільниць» на період незаконного референдуму.

Також задокументовано, що за його безпосередніми вказівками «виборчі дільниці» були організовані у навчальних та медичних закладах регіону.

Наразі зраднику заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.