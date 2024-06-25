СБУ повідомила про підозру російському генералу, який брав участь у захопленні Херсонщини

СБУ повідомила про підозру командувачу угруповання військ “Південь” Росгвардії, генерал-полковнику Ігорю Турченюку, який брав участь у захопленні та окупації правобережжя Херсонщини.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, на початку повномасштабного вторгнення рф підрозділи Турченюка брали участь у захопленні правобережної території Херсонщини. Під час окупації Турченюк командував так званими фільтраційними групами росіян, які переслідували учасників українського руху опору.

Крім того, за наказом російського генерала його підлеглі нападали на учасників акцій протесту, які виступали проти збройної агресії рф. Під час розгону мирних зібрань окупанти викрадали людей прямо посеред вулиці та відвозили до російських катівень.

Також підрозділи росгвардії під керівництвом Турченюка чергували на блокпостах, де зупиняли та «конфісковували» автомобілі місцевих жителів, які хотіли виїхати на підконтрольну Україні територію. Окупанти викрадали документи, гроші, мобільні телефони та інші особисті речі у власників і пасажирів авто.

Напередодні звільнення Херсона підрозділи Турченюка втекли до лівобережної частини регіону, де продовжують чинити воєнні злочини, зазначили в СБУ.

Турченюку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України — планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни за попередньою змовою групою осіб. Це карається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років.