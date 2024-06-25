Кримінал

СБУ повідомила про підозру російському генералу, який брав участь у захопленні Херсонщини
25 Червня 2024 20:24
читать на русском →
сбу
Командувач угруповання військ росгвардії "Південь" Ігор Турченюк / Фото: Росгвардія

СБУ повідомила про підозру командувачу угруповання військ “Південь” Росгвардії, генерал-полковнику Ігорю Турченюку, який брав участь у захопленні та окупації правобережжя Херсонщини.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, на початку повномасштабного вторгнення рф підрозділи Турченюка брали участь у захопленні правобережної території Херсонщини. Під час окупації Турченюк командував так званими фільтраційними групами росіян, які переслідували учасників українського руху опору.

Крім того, за наказом російського генерала його підлеглі нападали на учасників акцій протесту, які виступали проти збройної агресії рф. Під час розгону мирних зібрань окупанти викрадали людей прямо посеред вулиці та відвозили до російських катівень.

Також підрозділи росгвардії під керівництвом Турченюка чергували на блокпостах, де зупиняли та «конфісковували» автомобілі місцевих жителів, які хотіли виїхати на підконтрольну Україні територію. Окупанти викрадали документи, гроші, мобільні телефони та інші особисті речі у власників і пасажирів авто.

Напередодні звільнення Херсона підрозділи Турченюка втекли до лівобережної частини регіону, де продовжують чинити воєнні злочини, зазначили в СБУ.

Турченюку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України — планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни за попередньою змовою групою осіб. Це карається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
25 Червня 2024 17:18

Україна та ЄС офіційно розпочали переговори про вступ
25 Червня 2024 19:40

Росіяни шукають шляхи аби вклинитися в нашу оборону, – Генштаб
25 Червня 2024 18:02

Військово-обліковий документ з QR-кодом відтепер можна отримати у ЦНАПах
25 Червня 2024 17:48

Поліція встановила осіб, причетних до нападу на ексвійськового у Дніпрі за участю Тищенка
25 Червня 2024 16:47

Кабмін звільнив голову Вінницької ОВА
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
Павло КАЗАРІН

Щойно в нас зникнуть ресурси — війна добереться до решти світу
Юрій БІРЮКОВ

Скрепы — наше всё
Костянтин НЕМІЧЕВ

Що по Харкову?
Віталій ПОРТНИКОВ

Путін усе “розуміє”?
усі думки