СБУ показала уламки дрона, яким росіяни атакували ЧАЕС

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом російського удару по укриттю 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС.
Зафіксоване влучання дрона-камікадзе “Герань-2” (“Шахед”), спорядженого фугасною бойовою частиною. Всередині та поблизу укриття виявлено уламки корпусу безпілотника з серійним номером.
Унаслідок атаки пошкоджено конструкцію укриття. Радіаційний фон у зоні відчуження залишається в межах норми, витоку радіаційних речовин не зафіксовано.
СБУ розслідує обстріл за статтею 438 ККУ – порушення законів і звичаїв війни.