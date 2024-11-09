Політика

СБУ: Після атаки дронів на хімкомбінаті під Тулою почалися вибухи
9 Листопада 2024 18:17
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сбу
Алексинський хімічний комбінат / Фото з відкритих джерел

Джерела Української служби BBC в СБУ стверджують, що після удару українських дронів по Олексинському хімічному комбінату під Тулою на підприємстві сталися вибухи, а персонал було евакуйовано.

Раніше російська влада заявляла, що внаслідок обстрілу міста Олексин постраждалих і пошкоджень не було, у кількох приватних будинках вилетіло скло.

За відомостями джерел в українській спецслужбі, вночі по території комбінату вдарили щонайменше 13 безпілотників, і наразі над підприємством здіймається хмара помаранчевого диму, оскільки постраждала «ключова ціль – цех із виробництва пороху».

У СБУ кажуть, що після 13:00 на підприємстві стався ще один вибух, пов’язаний із «загорянням хімічних речовин».

Губернатор Тульської області Дмитро Міляєв повідомляв, що внаслідок атаки безпілотників у місті Олексин під Тулою (де розташований хімкомбінат) «пошкоджено скління чотирьох приватних будинків».

За відомостями близького до силових структур каналу Baza, завод атакували 10 безпілотників, один із яких було збито, «вісім упали на території комбінату», а ще один – на території Олексинської ТЕЦ. При цьому канал Baza писав, що «руйнувань майже немає – пошкоджено лише скління кількох будівель».

Водночас у соціальних мережах опубліковано кілька відео, як стверджується, комбінату, на яких видно хмари помаранчевого диму.


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