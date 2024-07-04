СБУ оголосила підозру полковнику РФ, який міг віддати наказ про удар по музею Сковороди на Харківщині

Російський полковник отримав підозру, за даними слідства він відповідальний за знищення музею Григорія Сковороди на Харківщині 7 травня 2022 року.

Про це повідомили у Службі безпеки Україні.

Йдеться про полковника Івана Панченка, командира 159-го винищувального авіаційного полку Західного військового округу ЗС Росії, який бере участь у повномасштабній війні проти України з 24 лютого 2022 року.

“За даними слідства, на початку травня 2022 року Панченко віддав наказ на здійснення авіаудару по Національному музею Григорія Сковороди на Харківщині. Тоді росіяни задіяли багатоцільовий винищувач Су-35С, який випустив по меморіальному комплексу турбореактивну протикорабельну ракету типу Х-35”, — йдеться у повідомленні.

Російський полковник продовжує командувати авіаударами по різних регіонах України, зазначили у Службі.

Національний музей Григорія Сковороди у Богодухівському районі знищений прямим влучанням російської ракети у ніч проти 7 травня 2022 року. Внаслідок обстрілу поранення отримав 35-річний син директора музею, який залишився охороняти приміщення.

Це був маєток XVIII століття, у якому останні роки свого життя працював та біля якого вперше був похований Сковорода. Музей планували відреставрувати: відремонтувати адміністративний будинок та облаштувати парк.