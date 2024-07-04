Кримінал

СБУ оголосила підозру полковнику РФ, який міг віддати наказ про удар по музею Сковороди на Харківщині
4 Липня 2024 15:24
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сбу
Зруйнований російським обстрілом музей Григорія Сковороди на Харківщині / Фото: Харківська ОВА

Російський полковник отримав підозру, за даними слідства він відповідальний за знищення музею Григорія Сковороди на Харківщині 7 травня 2022 року.

Про це повідомили у Службі безпеки Україні.

Йдеться про полковника Івана Панченка, командира 159-го винищувального авіаційного полку Західного військового округу ЗС Росії, який бере участь у повномасштабній війні проти України з 24 лютого 2022 року.

“За даними слідства, на початку травня 2022 року Панченко віддав наказ на здійснення авіаудару по Національному музею Григорія Сковороди на Харківщині. Тоді росіяни задіяли багатоцільовий винищувач Су-35С, який випустив по меморіальному комплексу турбореактивну протикорабельну ракету типу Х-35”, — йдеться у повідомленні.

Російський полковник продовжує командувати авіаударами по різних регіонах України, зазначили у Службі.

Національний музей Григорія Сковороди у Богодухівському районі знищений прямим влучанням російської ракети у ніч проти 7 травня 2022 року. Внаслідок обстрілу поранення отримав 35-річний син директора музею, який залишився охороняти приміщення.

Це був маєток XVIII століття, у якому останні роки свого життя працював та біля якого вперше був похований Сковорода. Музей планували відреставрувати: відремонтувати адміністративний будинок та облаштувати парк.


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