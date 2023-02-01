Суспільство

Саакашвілі заповів поховати його в Україні

1 Лютого 2023 13:12
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саакашвілі

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі в ході судового засідання наказав поховати його в Україні.

«Я абсолютно впевнений у нашій перемозі, однак, якщо я не доживу до цієї перемоги, яка така близька, моє серце має бути поховано в Києві. Воно належить Україні», — сказав політик, виступаючи по відеозв’язку з приватної клініки у Тбілісі.

Як передають місцеві ЗМІ, Саакашвілі виголосив промову українською, сидячи у футболці з написом Ukrainian (українець). Слова колишнього президента республіки на грузинську перекладав фахівець у залі суду.

Саакашвілі повернувся до Грузії 29 вересня 2021 року і одразу був затриманий. Його раніше засудили до шести та трьох років позбавлення волі за статтею про перевищення службового становища, ще три кримінальні справи проти екс-президента слухаються у міському суді.


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