Рютте поки що не підтвердив точну кількість винищувачів, що передаються Києву

Як повідомляє агентство Reuters, прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що поки що не може точно сказати, скільки саме винищувачів F-16 країна передасть Україні.

“У травні Нідерланди оголосили, що ми будемо навчати українських військових для розгортання літаків F-16. Але всі розуміють, що неможливо проводити навчання, якщо немає літаків. Іншими словами, для навчання на літаках потрібна доставка літаків. І сьогодні ми можемо оголосити, що Нідерланди і Данія зобов’язуються передати літаки F-16 Україні та Українським повітряним силам, коли будуть виконані умови для такого передання”, – сказав він.

“І я гордий оголосити, що сьогодні ми також почали переговори про двосторонній меморандум, про довгостроковий внесок Нідерландів у контексті Декларації безпеки “Великої сімки”, – сказав Рютте.

Зараз Нідерланди мають 24 діючі F-16, які будуть виведені з експлуатації до середини 2024 року, а ще 18 літаків виставлені на продаж, пише Reuters.

Зеленський раніше повідомив, що Україна та Нідерланди домовилися про передачу Києву всіх 42 літаків.