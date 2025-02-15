Суспільство

Рятувальники розпочали розкриття конструкцій укриття на ЧАЕС: у чому складність
15 Лютого 2025 15:44
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Рятувальники біля укриття 4-го енергоблока Чорнобильської АЕС / Скриншот із відео МВС України
Рятувальники біля укриття 4-го енергоблока Чорнобильської АЕС / Скриншот із відео МВС України

На Чорнобильській АЕС рятувальники продовжують ліквідацію наслідків удару російського дрона по укриттю зруйнованого 4-го енергоблока. Пожежу ліквідовано, рятувальники почали частково розкривати конструкції.   

Про це повідомив голова ДСНС Андрій Даник

Станом на 15:00 горіння утеплювача не спостерігається, верхолази проводять роботи з часткового розкривання конструкцій укриття та заповнення пустот вогнегасними речовинами.

“Роботу фахівців ДСНС ускладнює мінусова температура, сніг та обмерзання конструкції. Рятувальники працюють безпосередньо ззовні захисної конструкції – на висоті понад 100 метрів”, – розповіли в ДСНС.

Як зазначили рятувальники, постійно здійснюється моніторинг стану повітря. Радіаційний фон на промисловому майданчику біля ЧАЕС не перевищує допустимих значень. 


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Рятувальники розпочали розкриття конструкцій укриття на ЧАЕС: у чому складність
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