Рятувальники розпочали розкриття конструкцій укриття на ЧАЕС: у чому складність

На Чорнобильській АЕС рятувальники продовжують ліквідацію наслідків удару російського дрона по укриттю зруйнованого 4-го енергоблока. Пожежу ліквідовано, рятувальники почали частково розкривати конструкції.

Про це повідомив голова ДСНС Андрій Даник.

Станом на 15:00 горіння утеплювача не спостерігається, верхолази проводять роботи з часткового розкривання конструкцій укриття та заповнення пустот вогнегасними речовинами.

“Роботу фахівців ДСНС ускладнює мінусова температура, сніг та обмерзання конструкції. Рятувальники працюють безпосередньо ззовні захисної конструкції – на висоті понад 100 метрів”, – розповіли в ДСНС.

Як зазначили рятувальники, постійно здійснюється моніторинг стану повітря. Радіаційний фон на промисловому майданчику біля ЧАЕС не перевищує допустимих значень.