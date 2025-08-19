Рятувальники продовжують розбирати завали та шукати людей у зруйнованому росіянами будинку в Харкові

Рятувальники продовжують розбирати завали та шукати людей у зруйнованому будинку в Індустріальному районі Харкова.

Як повідомили у ДСНС області, пошуково-рятувальна операція триває. Точна кількість людей під завалами наразі невідома.

Реклама

Реклама

“Точної інформації скільки перебуває людей під завалами немає. Цю інформацію треба уточнити у поліції. Є заявки чи немає, ми працюємо поки повністю весь периметр не очистимо і не розберемо всі уламки плит”, — розповів “Суспільному” речник облуправління ДСНС Євген Василенко.

Росіяни завдали подвійного удару по мікрорайону: близько 23 години 17 серпня вони вдарили ракетою “Іскандер” й поцілили в землю між будинками. А о п’ятій ранку 18 серпня запустили “Шахеди” — усі влучили по одному житловому будинку.

Внаслідок обстрілу загинули семеро людей, серед яких двоє дітей.