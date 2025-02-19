Суспільство

Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків російського удару по ЧАЕС
19 Лютого 2025 12:14
читать на русском →

Рятувальники ДСНС продовжують роботи з ліквідації наслідків російського удару по укриттю Чорнобильської АЕС.

Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Станом на ранок 19 лютого фахівці гасять осередки тління та проводять часткове розкриття конструкцій укриття. У ДСНС запевняють, що радіаційний фон на території станції в межах норми, ситуація під контролем.

Рятувальники продовжують боротися з наслідками російського удару по укриттю ЧАЕС / Фото: ДСНС

Нагадаємо, вночі 14 лютого російський дрон із фугасною бойовою частиною влучив у конструкцію, що захищає від радіації зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
19 Лютого 2025 13:19

Зеленський дав пресконференцію та відповів на заяву Трампа про 4% довіри
19 Лютого 2025 12:51

Треба зробити все можливе, аби США продовжили підтримувати Україну, – Буданов
19 Лютого 2025 11:55

Залужний відповів, чи збирається балотуватися у президенти
19 Лютого 2025 10:43

ЄС погодив новий пакет санкцій проти Росії
19 Лютого 2025 10:19

Теракт у Миколаєві: правоохоронці затримали чотирьох неповнолітніх агентів РФ
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Лана ЗЕРКАЛЬ

50% стали каменем спотикання у спілкуванні між Україною та США
Олександр РОДНЯНСЬКИЙ

Победители и побежденные по-настоящему определятся через 10-20 лет
Юрій ЛУЦЕНКО

Вибори по-білоруськи?
Юрій САПРОНОВ

Сильний домовляється і вже домовився із сильним. Без нас
Лана ЗЕРКАЛЬ

Щоб “перевернути стіл”, ми маємо знайти своє місце в шоу Трампа
Сергій ПРИТУЛА

Система глобальної колективної безпеки, правосуддя та охорони здоровʼя тріщить та розвалюється
усі думки