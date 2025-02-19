Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків російського удару по ЧАЕС

Рятувальники ДСНС продовжують роботи з ліквідації наслідків російського удару по укриттю Чорнобильської АЕС.

Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Станом на ранок 19 лютого фахівці гасять осередки тління та проводять часткове розкриття конструкцій укриття. У ДСНС запевняють, що радіаційний фон на території станції в межах норми, ситуація під контролем.

Рятувальники продовжують боротися з наслідками російського удару по укриттю ЧАЕС / Фото: ДСНС

Нагадаємо, вночі 14 лютого російський дрон із фугасною бойовою частиною влучив у конструкцію, що захищає від радіації зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС.