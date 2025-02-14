Зеленський заявив про влучання російського дрона в саркофаг Чорнобильської АЕС (відео)

Уночі 14 лютого російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття зруйнованого 4-го енергоблока Чорнобильської атомної станції.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, укриття на ЧАЕС було пошкоджено російським дроном. Пожежу загасили. На даний час радіаційний фон не підвищувався. За першими оцінками, пошкодження укриття суттєві.

“Це укриття Україна будувала разом з іншими країнами Європи та світу, разом з Америкою – з усіма, хто хоче справжньої безпеки для людей. Єдина держава у світі, яка може атакувати такі обʼєкти, окуповувати територію атомних станцій та вести бойові дії, взагалі не рахуючись із наслідками, – це сьогоднішня Росія. І це терористична загроза всьому світові”, – написав президент.

Зеленський підкреслив, що Росія щоночі атакує українську інфраструктуру та міста, нарощує армію і не змінює агресивної риторики. Це свідчить, що Путін не готується до переговорів, а лише намагається вводити світ в оману. Тому необхідний спільний тиск на агресора, щоб він відповідав за свої дії.