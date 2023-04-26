Роумінг з ЄС: завершено офіційну процедуру внесення змін до Угоди про асоціацію

Українська та європейська сторони завершили офіційні процедури внесення змін в Угоду про асоціацію, які відкривають шлях для фактичного приєднання України до роумінгової зони ЄС.

Про це повідомляє Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку.

“Україна переходить до виконання свого домашнього завдання – гармонізації українського законодавства із законодавством ЄС в частині роумінгу.

Команда НКЕК і надалі працюватиме, щоб якомога швидше наблизити Україну до роумінгової зони ЄС – Roam Like at Home та, відповідно, отримання режиму внутрішнього ринку ЄС для ринку роумінгу.

Вдячні команді Міністерство економіки України за блискавичне просування усіх офіційних процедур щодо рішень про оновлення Угоди про асоціацію.

Розраховуємо і на подальшу підтримку :

Міністерство цифрової трансформації України

Комітет цифрової трансформації

Закликаємо операторів мобільного зв‘язку продовжити спільну роботу над провадження RLAH в Україні, щоб українці і надалі продовжили користуватися доступним роумінгом на території ЄС”, – йдеться у повідомленні.