Росіяни тиснуть на північному сході: ISW фіксує просування в Курській та Сумській областях

Російські війська просунулися на території Курської області та продовжують наступ уздовж міжнародного кордону та в напрямку північного сходу Сумської області.

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму новому звіті.

За даними ISW, російські підрозділи просуваються на північний захід від Суджі в районі населених пунктів Нікольське, Свердліково та Лебедівка, а також на південний схід від Суджі – поблизу Черкаської Конопельки та Уланок.

Геолокаційні знімки, оприлюднені 21 лютого, свідчать про недавнє просування росіян на схід від Черкаської Конопельки та на північ від Фанасеївки, що розташована на південний схід від Суджі.

Водночас російські воєнні блогери стверджують, що окупанти взяли під контроль Черкаську Конопельку, половину Лебедівки в Курській області та ведуть наступальні дії в районі Журавки, що на північний схід від міста Суми. Однак ця інформація наразі не підтверджена.