Політика

Росіяни стверджують, що Україна вдарила по Брянській області ракетами ATACMS
19 Листопада 2024 14:28
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війна, росія
Вибух на складі в місті Карачев Брянської області / Кадр з відео

Збройні сили України в ніч на 19 листопада завдали удару шістьма балістичними ракетами ATACMS по військовому об’єкту в Брянській області, заявляє Міноборони РФ.

У повідомленні російського військового відомства йдеться про те, що п’ять ракет “були збиті розрахунками ЗРС С-400 і ЗРПК “Панцир”, одну пошкоджено.

Уранці 19 листопада Генштаб ЗСУ повідомив про атаку на склад озброєнь у Брянській області. Незабаром низка ЗМІ з посиланням на джерело в українській армії написали, що в Брянській області було завдано удару ракетами ATACMS по складу боєприпасів біля міста Карачев.

Представник Держдепартаменту США Брайан Ніколс 19 листопада фактично підтвердив, що Вашингтон дозволив Україні атакувати російську територію за допомогою ракет ATACMS. За даними американських ЗМІ, США дозволили бити ракетами ATACMS тільки по Курській області. Офіційно географії застосування ракет не уточнювали.


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