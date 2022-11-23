Росіяни розікрали обладнання Енергоатома, яке везли на ЗАЕС

Окупанти пограбували вантаж Енергоатома, який прямував на Запорізьку АЕС.

Минулого тижня ДП «НАЕК «Енергоатом» доправило на тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію вантаж з критично важливим обладнанням та запчастинами, повідомляють у компанії.

На блокпосту у Василівці окупанти змусили розвантажити автівки та «вилучили на свої потреби» 45 обігрівачів з 300, які знаходились у вантажі. Після цього пропустили транспорт далі.

Обігрівачі потрібні ЗАЕС для підтримання температури в приміщеннях, а також створення умов роботи в зимовий період у той час, коли станція не виробляє електроенергію.

“Російським окупантам байдуже, що і в кого красти. Загарбники не усвідомлюють, що своїми діями прирікають персонал ЗАЕС на роботу в надлюдських умовах в зимовий період. Люди, працюючи під тиском та в умовах загрози життю, тепер ще й замерзають”, – повідомляють в Енергоатомі.