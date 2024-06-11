Суспільство

Росіяни атакували житловий квартал Костянтинівки: є поранені
11 Червня 2024 08:53
донецька область, обстріл
Наслідки влучання / Донецька обласна прокуратура

Ворог скинув на житловий квартал у Костянтинівці на Донеччині “КАБ-500” – п’ятеро мешканців дістали поранення.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

10 червня 2024 року, о 23:20, армія держави-агресора завдала авіаудару по місту Костянтинівка. За попередніми даними, ворог скинув на прифронтовий населений пункт “КАБ-500” з універсальним модулем планування й корекції.

Засіб ураження поцілив по житловому мікрорайону, де у своїх квартирах внаслідок розбиття скла та потужної вибухової хвилі зазнали тілесних ушкоджень 5 місцевих мешканців. Чоловіка 65 років та жінок віком від 63 до 88 років було доставлено до лікарні.

У потерпілих діагностували черепно-мозкову травму та множинні різані рани тіла – усім надано кваліфіковану медичну допомогу.

Пошкоджено щонайменше 13 багатоквартирних житлових будинків: в оселях вибиті вікна та шибки.


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