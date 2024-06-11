Росія вербує ув’язнених жінок для участі у війні проти України, – NYT

Наприкінці травня Росія звільнила групу жінок для участі у бойових діях проти України, що може свідчити про новий етап у використанні Кремлем злочинців у своїх військових діях.

Про це повідомляє New York Times із посиланням на двох колишніх ув’язнених, які підтримують зв’язок із тими, хто все ще перебуває у тюрмі.

За словами колишніх ув’язнених, військові вербувальники забрали кількох жінок з в’язниці під Санкт-Петербургом. Неясно, чи є їхнє звільнення поодиноким випадком, пілотною програмою або початком більш масштабної хвилі вербування ув’язнених жінок.

Загалом на початку повномасштабного вторгнення у РФ відбували покарання близько 30 тисяч жінок.

Водночас засудженим росіянам почали пропонувати помилування в обмін на службу ще за рік до цього. А втім, засуджені жінки, які доєдналися до армії РФ минулого року, донині перебували у в’язницях і не були відправлені на фронт без офіційного пояснення причин.

Наразі вербування жінок відбувається через те, що Росія прагне залучити більше людей до армії, при цьому не оголошуючи офіційну мобілізацію, зазначає NYT. Однак досі невідомо, яку саме роль виконуватимуть колишні ув’язнені росіянки на фронті.

За даними джерел, під час вербування жінкам пропонували контракти на посади снайперок, медикинь та радисток терміном на один рік. Тоді на це погодились близько 40 із 400 ув’язнених. Натомість їм пообіцяли помилування та зарплату розміром близько 2 тисячі доларів на місяць.

Дві жінки, які були свідками вербування, розповіли, що їх співкамерниці погодились на це, навіть попри небезпеку, про яку повідомили вербувальники.

Вони додали, що жінки погодились їхати на війну через суворі обмеження у в’язниці. Там їх, зокрема, змушували працювати по 12 годин на добу на лісопильні навіть при мінусовій температурі взимку.