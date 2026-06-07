Росія вдарила КАБом по зупинці на Запоріжжі: троє людей загинули

Російські війська 7 червня завдали удару керованою авіабомбою по селищу Балабине Запорізького району. Про наслідки атаки повідомили керівник Запорізької ОВА Іван Федоров та голова Кушугумської селищної ради Володимир Сосуновський.

За оновленими даними станом на 11:52, внаслідок удару загинули троє людей. Ще одна жінка дістала поранення.

За словами Сосуновського, у момент атаки на зупинці громадського транспорту перебували двоє чоловіків. Один із них загинув на місці. Інший помер від отриманих травм у кареті швидкої допомоги.

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Також унаслідок російського удару пошкоджено приватні будинки місцевих жителів і зупинку громадського транспорту.

На місці продовжують працювати екстрені служби. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.