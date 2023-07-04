Суспільство

Росія удосконалила тактику, яка уповільнює контрнаступ ЗСУ – британська розвідка 

4 Липня 2023 10:16
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зсу, рф, контрнаступ, Британська розвідка

Росія вдосконалила тактику, спрямовану на уповільнення бронетанкових контрнаступальних операцій українських Сил оборони на півдні, повідомили у британській розвідці.

Про це повідомляє Міноборони Британії.

В рамках своєї тактики Росія активно використовує протитанкові міни, зазначають у відомстві.

Причому на деяких ділянках щільність мінних полів вказує на те, що російські окупаційні війська використали набагато більше мін, ніж це передбачено військовою доктриною РФ.

Сповільнивши наступ Сил оборони України, Росія спробувала завдати ударів по українській бронетехніці за допомогою безпілотників, бойових вертольотів і артилерії, додали у розвідці.

“Хоча Росія досягла певного успіху в цьому підході на ранніх стадіях українського контрнаступу, її сили продовжують страждати від ключових недоліків, особливо від перевантаженості підрозділів і нестачі артилерійських боєприпасів”, – повідомляє британська розвідка.


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