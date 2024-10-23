Політика

Росія не змогла нав’язати своє бачення світового порядку: Українське МЗС відреагувало на декларацію саміту БРІКС
23 Жовтня 2024 18:29
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брікс, війна, мзс

У Міністерстві закордонних справ вважають, що декларація саміту БРІКС показала, що організація не має єдиної позиції щодо війни Росії проти Україні.

“МЗС України звернуло увагу на п. 36 підсумкової декларації саміту БРІКС у Казані, присвяченому Україні, в якому його учасники лише нагадали про власні національні позиції, свою відданість цілям і принципам Статуту ООН, а також мирному врегулюванню та дипломатії.

Вважаємо, що цей текст фактично свідчить, що Росії не вдалося «експортувати» учасникам саміту БРІКС свої неоімперіалістичні погляди на зміну світового правопорядку та глобальної архітектури безпеки через агресію проти України”, – йдеться у заяві.

В українському міністерстві наголосили, що підсумкова декларація продемонструвала відсутність єдиної позиції БРІКС щодо російської агресії проти України. А сам саміт показав, що світова більшість залишається на боці України у прагненні гарантувати справедливий мир.

Саміт БРІКС за участі майже 40 світових лідерів розпочався у Росії 22 жовтня і триватиме до 24 жовтня.

Серед учасників – як лідери важливих світових держав, Китаю та Індії, Сі Цзіньпін і Нарендра Моді, так і представники набагато нижчого рівня – міністр торгівлі та промисловості “Талібану” Нуруддін Азізі, віцепрем’єр Сербії Александар Вулін.

22 жовтня до Казані також прибув генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш, який у червні не приїхав на організований Україною та Швейцарією Саміт миру.


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