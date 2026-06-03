Росія нарощує використання реактивних “шахедів”: у Міноборони попередили про нову загрозу

Російські війська поступово збільшують частку реактивних ударних безпілотників під час масованих атак на Україну та готуються до застосування нових швидкісних дронів модифікації «Герань-4». Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» заявив радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов із позивним «Флеш», повідомляє ТСН.

За його словами, кількість реактивних ударних безпілотників типу «Шахед» під час російських атак продовжує зростати. Хоча цей процес відбувається поступово, українські військові вже бачать відповідну тенденцію та готуються до неї.

Наразі російська армія активно застосовує для ударів дрони модифікації «Герань-3». Як зазначив Бескрестнов, ці безпілотники можуть розвивати швидкість близько 300 кілометрів на годину, однак українська протиповітряна оборона вже навчилася ефективно їм протидіяти.

Реклама

Реклама

«Росіяни використовують зараз Герань-3 — і ми успішно проти них працюємо. Але вони будуть у майбутньому намагатися використовувати Герань-4. І вони сподіваються, що нам буде важко працювати по цілях, які літатимуть зі швидкістю 500 км/год», — сказав радник міністра оборони.

За його словами, нова модифікація ударного безпілотника зможе розвивати швидкість від 400 до 500 кілометрів на годину.

Водночас Бескрестнов наголосив, що українські військові добре розуміють плани противника, уважно стежать за розвитком російських технологій та вже працюють над заходами протидії новій загрозі.