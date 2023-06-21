Суспільство

Росія двічі намагалась атакувати будівлю ГУР з ціллю замаху на Буданова

21 Червня 2023 10:35
30
читать на русском →
гур, буданов

РФ робила дві спроби ракетних атак на будівлю Головного управління розвідки з метою вбити її керівника Кирила Буданова.

Про це пише The Economist.

Як зазначають помічники Буданова, на нього було скоєно щонайменше десять замахів. Два із них були ракетні атаки на штаб розвідки. Вперше росіяни намагалися завдати удару у березні 2022 року, вдруге – 29 травня 2023. Після цього у російських ЗМП поширилися фейки про “важке поранення”, “кому” та “смерть” очільника ГУР. 

Під час першого ракетного удару повилітали вікна, постраждала будівля. А люди, які чекали в приймальні на зустріч з Будановим, впали на підлогу. Через кілька хвилин вийшов Буданов і сказав: “Усе гаразд”. Витер пил, одягнув кашкет і вийшов на вулицю, щоб оглянути пошкодження.

“Під час другої атаки балістичні ракети, крилаті ракети та безпілотники влучили в його офіс на Рибальському. Через день Володимир Путін похвалився “точним” ударом, який знищив комплекс. Прокремлівські ЗМІ повідомляли, що генерала Буданова евакуювали до Німеччини та ввели в кому. The Economist може підтвердити, що жодне твердження не відповідає дійсності”, – наголосили автори ЗМІ.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
21 Червня 2023 10:43
42

Зеленський відповів, чому досі не підписав закон про заборону російських книжок
21 Червня 2023 10:18
48

Харківський енергетик “зливав” ворогу професійну інформацію
21 Червня 2023 09:49
35

ЗСУ наступають щонайменше на двох напрямках: ISW
21 Червня 2023 09:34
53

Куди впали уламки дронів. Інформація від Хмельницької ОВА
21 Червня 2023 08:29
39

Вночі обстріляли Вовчанськ – вщент зруйновано будинок
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Бабушки с планеты Украина, или Почему мы непобедимы
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Коронавирус. Прощай пандемия, привет эндемия!
Александр КИРШ

Реальное соотношение погибшихсо стороны Украины и мордора
Юрій ЛУЦЕНКО

Припиніть!
Александр КИРШ

Из Америки написали, что я — российский агент
Віталій ПОРТНИКОВ

Путин и равнодушие
усі думки