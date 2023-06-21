Росія двічі намагалась атакувати будівлю ГУР з ціллю замаху на Буданова

РФ робила дві спроби ракетних атак на будівлю Головного управління розвідки з метою вбити її керівника Кирила Буданова.

Про це пише The Economist.

Як зазначають помічники Буданова, на нього було скоєно щонайменше десять замахів. Два із них були ракетні атаки на штаб розвідки. Вперше росіяни намагалися завдати удару у березні 2022 року, вдруге – 29 травня 2023. Після цього у російських ЗМП поширилися фейки про “важке поранення”, “кому” та “смерть” очільника ГУР.

Під час першого ракетного удару повилітали вікна, постраждала будівля. А люди, які чекали в приймальні на зустріч з Будановим, впали на підлогу. Через кілька хвилин вийшов Буданов і сказав: “Усе гаразд”. Витер пил, одягнув кашкет і вийшов на вулицю, щоб оглянути пошкодження.

“Під час другої атаки балістичні ракети, крилаті ракети та безпілотники влучили в його офіс на Рибальському. Через день Володимир Путін похвалився “точним” ударом, який знищив комплекс. Прокремлівські ЗМІ повідомляли, що генерала Буданова евакуювали до Німеччини та ввели в кому. The Economist може підтвердити, що жодне твердження не відповідає дійсності”, – наголосили автори ЗМІ.