Росія атакувала депо на Сумщині: одна залізничниця загинула, четверо поранені

Внаслідок російського удару по локомотивному депо в Конотопі загинула працівниця Укрзалізниці.
Про це повідомила Укрзалізниця.
За даними компанії, ще четверо залізничників дістали поранення. Постраждалих госпіталізували з опіками, їм надається медична допомога.
В Укрзалізниці зазначили, що підтримують зв’язок із медиками та родинами постраждалих і готові надати необхідну допомогу для лікування та відновлення поранених працівників.
Також компанія висловила співчуття рідним, близьким і колегам загиблої залізничниці та пообіцяла надати її родині всю необхідну підтримку.
В Укрзалізниці наголосили, що Росія продовжує атакувати цивільну інфраструктуру та працівників, які забезпечують роботу транспортної системи країни.
Попри обстріл, рух регіональних і приміських поїздів у Сумській області збережено.