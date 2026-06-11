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        Росія атакувала депо на Сумщині: одна залізничниця загинула, четверо поранені

        Віктор Алєксєєв
        11 Червня 2026 11:52
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        Ілюстративне фото / Фото: відкриті джерела
        Ілюстративне фото / Фото: відкриті джерела

        Внаслідок російського удару по локомотивному депо в Конотопі загинула працівниця Укрзалізниці.

        Про це повідомила Укрзалізниця.

        За даними компанії, ще четверо залізничників дістали поранення. Постраждалих госпіталізували з опіками, їм надається медична допомога.

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        В Укрзалізниці зазначили, що підтримують зв’язок із медиками та родинами постраждалих і готові надати необхідну допомогу для лікування та відновлення поранених працівників.

        Також компанія висловила співчуття рідним, близьким і колегам загиблої залізничниці та пообіцяла надати її родині всю необхідну підтримку.

        В Укрзалізниці наголосили, що Росія продовжує атакувати цивільну інфраструктуру та працівників, які забезпечують роботу транспортної системи країни.

        Попри обстріл, рух регіональних і приміських поїздів у Сумській області збережено.


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