Росія атакувала 9 областей України понад 50 ракетами і 500 дронами — Зеленський

У ніч на 5 жовтня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну. За словами президента Володимира Зеленського, ворог випустив понад 50 ракет і близько 500 ударних дронів, зокрема «шахеди», крилаті ракети та гіперзвукові «Кинджали».

Під ударом опинилися Львівська, Івано-Франківська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Одеська та Кіровоградська області.

«На жаль, пʼятеро людей загинули. Ще близько десяти постраждали. Щирі співчуття всім, хто втратив рідних через цей терор», — повідомив Зеленський.

Президент зазначив, що на місцях тривають рятувальні та відновлювальні роботи. Він постійно отримує доповіді від міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, керівників обласних військових адміністрацій і голови «Нафтогазу» Сергія Корецького.

«Очікую максимально оперативну та якісну роботу урядовців над ліквідацією наслідків у постраждалих регіонах», — наголосив президент.

Зеленський підкреслив, що сьогодні Росія знову вдарила по об’єктах інфраструктури, які забезпечують нормальне життя людей.

«Потрібно більше захисту, швидша реалізація всіх оборонних домовленостей, особливо щодо ППО, щоб позбавити сенсу цей повітряний терор. Одностороннє припинення вогню в небі можливе, і саме воно може відкрити шлях до справжньої дипломатії. Америка та Європа мають діяти, щоб змусити Путіна зупинитися», — заявив Володимир Зеленський.