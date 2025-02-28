Кримінал

Російські спецслужби намагалися зробити смертником 16-річного школяра з Житомирщини
28 Лютого 2025 17:52
читать на русском →
Затриманий 16-річний школяр / Фото: Нацполіція
Затриманий 16-річний школяр / Фото: Нацполіція

СБУ та Національна поліція затримали ворожого агента, який готував теракт у Житомирі.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

“Поплічником ворога виявився 16-річний школяр із Житомирської області, якого російська спецслужба втягнула у злочинну діяльність в обмін на гроші”, – зазаначили у СБУ.

За даними слідства, неповнолітній мав залишити саморобний вибуховий пристрій (СВП) біля “Алеї Слави Героям”, після чого російські куратори планували дистанційно його підірвати.

Теракт, спрямований на велику кількість жертв, мав також знищити самого виконавця, аби він не став свідком злочину.

Саморобний вибуховий пристрій / Фото: СБУ

Юнак виготовив вибухівку за інструкцією російських спецслужб, замаскувавши її в каструлі. Весь процес він здійснював під постійним контролем з боку окупантів, але завдяки вчасній операції правоохоронців трагедії вдалося уникнути.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за спробу здійснення терористичного акту, йому загрожує до 12 років ув’язнення.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
28 Лютого 2025 18:36

У Білому домі розпочалася зустріч Трампа і Зеленського
28 Лютого 2025 17:52

Російські спецслужби намагалися зробити смертником 16-річного школяра з Житомирщини
28 Лютого 2025 17:12

Повітряні Сили завдали нищівного удару по заставі ФСБ у Брянській області (відео)
28 Лютого 2025 15:56

Уряд оновив порядок бронювання військовозобов’язаних
28 Лютого 2025 15:37

Російські війська намагаються прорватися на Сумщину
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігаль ЛЕВІН

В моменте мы часто не ощущаем реальности процессов и их цены
Ігор ЧЕРНЯК

Не чекайте, поки нове 24-е лютого знов постукає у ваші двері!
Юрій САПРОНОВ

Дайте нам чесну інформацію
Денис ПРОКОПЕНКО

Безнадія починається там, де люди під тиском обставин відмовляються боротись за своє
Ігор ЧЕРНЯК

“Слабкі місця” нашої позиції
Лана ЗЕРКАЛЬ

50% стали каменем спотикання у спілкуванні між Україною та США
усі думки