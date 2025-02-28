Російські спецслужби намагалися зробити смертником 16-річного школяра з Житомирщини

СБУ та Національна поліція затримали ворожого агента, який готував теракт у Житомирі.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

“Поплічником ворога виявився 16-річний школяр із Житомирської області, якого російська спецслужба втягнула у злочинну діяльність в обмін на гроші”, – зазаначили у СБУ.

За даними слідства, неповнолітній мав залишити саморобний вибуховий пристрій (СВП) біля “Алеї Слави Героям”, після чого російські куратори планували дистанційно його підірвати.

Теракт, спрямований на велику кількість жертв, мав також знищити самого виконавця, аби він не став свідком злочину.

Саморобний вибуховий пристрій / Фото: СБУ

Юнак виготовив вибухівку за інструкцією російських спецслужб, замаскувавши її в каструлі. Весь процес він здійснював під постійним контролем з боку окупантів, але завдяки вчасній операції правоохоронців трагедії вдалося уникнути.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за спробу здійснення терористичного акту, йому загрожує до 12 років ув’язнення.