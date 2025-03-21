Російські спецслужби намагалися зробити смертницею 14-річну школярку з Тернополя

У Тернополі правоохоронці затримали 14-річну школярку, яку російські спецслужби завербували для здійснення теракту біля місцевого райуправління поліції.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

“Ворог “помітив” дівчину, коли вона шукала швидкі заробітки у Телеграм-каналах. Щоб залучити її до співпраці, рашисти “зламали” її телефон. Вони шантажували дівчину та погрожували “злити” відверті фото неповнолітньої в інтернет”, – йдеться у повідомленні.

Під тиском школярка виготовила саморобний вибуховий пристрій і заклала його під автомобіль біля адмінбудівлі поліції. У цей момент російські спецслужби планували дистанційно підірвати вибухівку, щоб ліквідувати свою агентку та випадкових перехожих.

СБУ вчасно викрила і знешкодила вибухівку та затримала виконавицю.

Знешкоджена вибухівка / Фото: СБУ

Дівчині повідомлено про підозру у замаху на теракт (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 ККУ). Суд відправив її під домашній арешт. За вчинене їй загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Триває слідство для встановлення всіх обставин справи.